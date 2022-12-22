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- Nevşehir'de dur ihtarına uymayan şahısta uyuşturucu bulundu
Nevşehir'de dur ihtarına uymayan şahısta uyuşturucu bulundu
Şehir girişinde dur uyarısında bulunulan otomobil durmadı. Ekiplerin yaptığı aramada, şahısların üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.
- 22.12.2022 - 16:41
- Güncelleme : 22.12.2022 - 16:43
Uyuşturucu ile mücadelede şüphelilere geçit verilmiyor.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araçla Nevşehir’e uyuşturucu madde getirileceği ihbarını aldı.
Polisin uyarısına uymadı
Şehir girişinde durdurulmak istenen araç, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.
Uyuşturucu bulundu
Polis ekiplerinin takibi sonucu durdurulan araçta ve şahısların üzerinde yapılan adli aramada, değişik miktarlarda uyuşturucu madde ele geçilirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.