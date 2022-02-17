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    Nevşehir'de eşini öldüren sanığa ömür boyu hapis

    25 yıllık eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldürüp, “Vahiy geldi” diyen sanık, tutuklu yargılandığı davada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
    • DHA
    • 17.02.2022 - 13:09
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 13:25
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    Nevşehir'de eşini öldüren sanığa ömür boyu hapis

    22 Eylül 2019'da, Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Şahinler köyünde yaşayan Necmettin Baysal (55), 3 çocuğunun annesi Yeter Baysal'a (45) evde ekmek yaptığı sırada bıçakla saldırdı.

    Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    27 BIÇAK DARBESİ

    27 yerinden bıçaklanan Yeter Baysal, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

    Gözaltına alınan Necmettin Baysal ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Nevşehir de eşini öldüren sanığa ömür boyu hapis #1

    ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENDİ

    Cinayet sonrası Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi.

    1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, Necmettin Baysal hakkında, 'eşi kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istendi.

    "VAHİY GELDİ"

    Nevşehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Necmettin Baysal, ifadesinde, şizofreni hastası olduğunu, cinayeti kendisine gelen vahiy nedeniyle işlediğini öne sürdü.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının da müdahil olduğu davanın karar duruşmasında Necmettin Baysal, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

    Nevşehir de eşini öldüren sanığa ömür boyu hapis #2

    İTİRAZ EDİLECEK

    Cezayı az bulan bakanlık avukatlarının karara itiraz edecekleri belirtildi.


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