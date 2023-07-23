Nevşehir’de eşini ve kızını öldüren cani tutuklandı

DHA

Kan donduran cinayetlere bir yenisi daha eklendi…

Danimarka’da yaşayan Zübeyde T., 7 yaşındaki kızı Hatice’yi de yanına alarak bir süre önce memleketleri Adana'ya geldi.

Zübeyde T., buradan da Nevşehir'in Avanos ilçesine giderek, bir otele yerleşti.

Bunu öğrenen Zübeyde T.’nin 3 yıl önce boşandığı, akrabası da olan Yaşar T. önce Adana’ya gitti, buradan da otomobille kızı ve eşinin konakladığı Avanos’taki otele geçti.

Aynı zamanda Danimarka vatandaşı da olan Yaşar T., dün saat 14.30 sıralarında otelin havuzunda yüzerken bulduğu eski eşiyle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Yaşar T, yanındaki bıçağı çekip Zübeyde T. ile kızını havuzda bıçaklayarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekipleri, gurbetçi anne ile kızının öldüğünü belirledi.

Anne ve kızının cansız bedenleri, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Yaşar T., polisi arayarak teslim olmak istediğini söyledi.

İlçenin Altınpınar köyünde teslim olan Yaşar T., gözaltına alındı.

Yaşar T.’nin cinayetlerin ardından paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Cani adamın sosyal medya hesabından “Beni tanıyan herkese sesleniyorum. Sakın beni bir cani olarak görmeyin. Bana yapacak başka çare bırakmadılar. Ben kızına kıyacak kadar cani biri değilim. Ama onu annesiz babasız tek başına bırakamazdım. Bu şerefsizlerin dünyasında ne yapardı? Kimin eline kalırdı? Şimdi en azından günahsız cennete gidecek. Onun bütün vebali günahı benim boynuma. Ben yapmam gerekeni yaptım. Hiçbir pişmanlığım yok. Annesi, babası, kardeşi, kız kardeşi ve benim 3 sıpam, ortadaki bütün pisliği bilmelerine rağmen o şerefsizin arkasını tuttular. Bana bin türlü oyun oynayıp her türlü iftirayı attılar. 1.5 yılda yaşadığımı bir Allah bilir bir ben bilirim. Hepsi bir olup beni yalnızlığın ve çaresizliğin içine attılar. Bu konuda hakkıma giren hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Allah'ın huzurunda hesaplaşacağım. Ekte yayınlayacağım ses kaydını, annesi, babası hepsi dinlediler fakat inkar ettiler. Beni iftiracı gösterdiler. Benim alnım açık, başım dik. Yapmam gerekeni yaptım. Hiçbir pişmanlığım yoktur.

Yaşar T., paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

Ben, özellikle Türkiye'yi bekledim. Vatanımda yatar vatanımda ölürüm. Belki müebbet yiyeceğim ama bana yapacak hiçbir seçenek koymadılar. Arafat denen şerefsiz bana oyunlar oymasaydı, çocuklarım için susup, bir kenarda kahrımdan ölecektim. Ama çocuklarımın başını eğdirmeyecektim. Ama onları bana düşman ettiler. Sadece bayramdan bayrama yarım saat yanıma geldiler. Beni bayramlık baba yerine koydular. Şerefsiz dayılarından farkları yokmuş. Bu olayların tek sorumlusu Arafat ve annesidir. Her şeyi biliyorlardı ama dilsiz şeytan oldular. Hacca Hanım, ahirette iki elim yakanda olacak. Benim kaderim de böyleymiş. Ben bu zillet altında yaşayamam. Kimse bana çok görmesin. İsmail Efendi de ahırdaki öküzden farkı yokmuş. Önüne veriyorlar yiyor sonra nereye sürersen oraya gidiyor. Bir kez olsun beni kenara çekip de, 'Bu olayı bir de sen anlat, bir seni dinleyeyim' demedi. Hacca ne anlattıysa ona inandı ya da öyle işine geldi. Benden bu kadar. Hadi eyvallah.