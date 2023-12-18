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Nevşehir'de feci kaza! Otomobili mezarı oldu

Nevşehir'de feci kaza! Otomobili mezarı oldu Dün akşam saatlerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise ağır yaralandı.