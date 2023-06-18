Nevşehir'de genç kızı ölümden polis kurtardı Nevşehir'de görevli trafik polisi, yolun karşısına geçmek isterken hafriyat kamyonunu görmeyen genç kızı ezilmekten son anda kurtardığı anlar kameralara yansıdı.

DHA

Nevşehir'de bulunan Zübeyde Hanım Caddesi'nin Beğendik Kavşağı'nda meydana gelen olayda, üniversite sınavından çıkan 2 öğrenci, kavşak üzerinden yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada öğrencilerden biri, üzerlerine doğru gelmekte olan hafriyat kamyonunu fark etmedi.

Kazayı engelledi

Sınav tedbirleri kapsamında kavşak üzerinde görevli olan motosikletli trafik polisi, durumu fark ederek öğrenciyi son anda kolundan tutup çekti ve olası bir kazanın önüne geçti.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal meyda hesabından yapılan açıklamada görevli polis memuru tebrik edilirken, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı.