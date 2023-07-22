Nevşehir'de gözü dönen koca, eşini ve kızını öldürdü

İHA
Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı 6 yaşındaki kızı H.T. ile Avanos’a tatile gelen Z.T.’nin boşanma aşamasında olduğu eşi Y.T., Adana’dan kendi aracı ile eşi ve kızının bulunduğu otele geldi.
Anne ve kızı havuzda yüzdüğü sırada otele giren Y.T. ile Z.T. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Y.T. üzerinde bulunan bıçakla eşi Z.T. ile kızı H.T.’yi bıçakladı.
Olay yerinden kaçtı
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Y.T. de aracıyla olay yerinden kaçtı.
Hayatlarını kaybettiler
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerde Z.T. ile kızı H.T.’nin hayatını kaybettiğini belirlendi.
Gözaltına alındı
Emniyet ekipleri olay yerinden kaçan Y.T.’yi yakalayarak gözaltına aldı.