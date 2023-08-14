Hastanelerde sağlıkçılara ve güvenlik görevlilerine yönelik saldırıların sonu gelmiyor.
Şiddet olaylarının yeni adresi Nevşehir...
Dün saat 18.50 sıralarında Nevşehir Devlet Hastanesi’nde yaşanan olayda, sağlık ekipleri tarafından hastaneye 2 hasta getirildi.
Güvenlik görevlilerine saldırdılar
Hastalar travma bölümünde tedavi altına alındı. 20 hasta yakını, travma bölümüne gelip yakınlarını görmek istedi.
Güvenlik görevlileri, hasta yakınlarının içeri girmesine izin vermeyince tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı.
4 gözaltı
Arbedede 6 güvenlik görevlisi darbedildi. Güvenlik görevlilerinin şikayeti üzerine hasta yakını 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yaşanan saldırı hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde hasta yakınlarının travma odasına zorla girmeye çalıştığı görüldü.
Yumruk attıkları an kamerada
Ayrıca, hasta yakınlarının kendilerine engel olmaya çalışan güvenlik görevlilerine yumrukla saldırdığı da kamera görüntülerinde yer aldı.