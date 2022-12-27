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    Nevşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 aylık bebek öldü

    Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 aylık bebek yaşamını yitirdi.
    • 27.12.2022 - 17:46
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    Nevşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 aylık bebek öldü

    Öğle saatlerinde Ürgüp-Mustafapaşa yolunda meydana gelen olayda, Sürücüleri öğrenilemeyen 50 UT 307 plakalı otomobil ile 45 ZR 210 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

    Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Kazada Arzu K. (50), Adem G. (29), 4 aylık bebek Hira G. ile yabancı uyruklu Tatı Usni Slamet (27) yaralandı.

    4 aylık bebek hayatını kaybetti

    Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, 4 aylık Hira G., sevk edildiği Nevşehir Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    İHA'nın haberine göre, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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