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Nevşehir'de soba gazı baba ve iki oğlunu hayattan kopardı

Nevşehir'de soba gazı baba ve iki oğlunu hayattan kopardı

Derinkuyu ilçesinde Kemal Şengül'ün evinde cansız bulunmasıyla başlatılan incelemede, ölümün karbonmonoksit gazından olduğu belirlendi. Şengül, aynı nedenle babası ve kardeşini de kaybetmişti.