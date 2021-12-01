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    Nevşehir'de soba gazı baba ve iki oğlunu hayattan kopardı

    Derinkuyu ilçesinde Kemal Şengül'ün evinde cansız bulunmasıyla başlatılan incelemede, ölümün karbonmonoksit gazından olduğu belirlendi. Şengül, aynı nedenle babası ve kardeşini de kaybetmişti.
    • DHA
    • 01.12.2021 - 13:08
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 13:58
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    Nevşehir'de soba gazı baba ve iki oğlunu hayattan kopardı

    Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde eşinden ayrı, yalnız yaşadığı öğrenilen 3 çocuk babası Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Disiplin Kurulu Üyesi Kemal Şengül’den haber alamayan yakınları, eve geldi.

    Kapı kırılarak içeri giren kişiler, Şengül'ü hareketsiz yatarken buldu.

    HAYATINI  KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde, Şengül’ün sobadan sızan karbonmonoksit gazından yaşamını yitirdiği belirlendi.

    İlçede gübre bayiliği yaptığı belirtilen Şengül’ün cenazesi, otopsi işlemleri için devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

    Nevşehir de soba gazı baba ve iki oğlunu hayattan kopardı #1

    AYNI NEDENLE BABASI VE KARDEŞİ DE CAN VERDİ

    Kemal Şengül’ün 18 yıl önce babası Seyit Şengül’ün, 1 yıl önce ise avukat kardeşi Köksal Şengül’ün, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle hayatını kaybettikleri öğrenildi.

    Nevşehir de soba gazı baba ve iki oğlunu hayattan kopardı #2

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