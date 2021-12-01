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- Nevşehir'de soba gazı baba ve iki oğlunu hayattan kopardı
Nevşehir'de soba gazı baba ve iki oğlunu hayattan kopardı
Derinkuyu ilçesinde Kemal Şengül'ün evinde cansız bulunmasıyla başlatılan incelemede, ölümün karbonmonoksit gazından olduğu belirlendi. Şengül, aynı nedenle babası ve kardeşini de kaybetmişti.
- DHA
- 01.12.2021 - 13:08
- Güncelleme : 01.12.2021 - 13:58
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde eşinden ayrı, yalnız yaşadığı öğrenilen 3 çocuk babası Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Disiplin Kurulu Üyesi Kemal Şengül’den haber alamayan yakınları, eve geldi.
Kapı kırılarak içeri giren kişiler, Şengül'ü hareketsiz yatarken buldu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde, Şengül’ün sobadan sızan karbonmonoksit gazından yaşamını yitirdiği belirlendi.
İlçede gübre bayiliği yaptığı belirtilen Şengül’ün cenazesi, otopsi işlemleri için devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
AYNI NEDENLE BABASI VE KARDEŞİ DE CAN VERDİ
Kemal Şengül’ün 18 yıl önce babası Seyit Şengül’ün, 1 yıl önce ise avukat kardeşi Köksal Şengül’ün, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle hayatını kaybettikleri öğrenildi.