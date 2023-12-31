Nevşehir'de kaza yapan alkollü sürücüden şaşırtan istek Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü, yardıma gelen gençlerden sigara istedi.

İHA

Nevşehir'de Milli İrade Caddesi Türbe kavşağında 50 ABJ 405 plakalı otomobil sürücüsü Levent Ç., Saatçi Hoca Caddesinde seyir halindeyken kavşağa geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıktı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gençler yardım etti, o sigara istedi

Kaza anında kaldırımda arkadaşlarını bekleyen gençler, kaza yapan sürücüye yardım etmek istedi.

Alkollü olduğu belirtilen yaralı sürücü, kendisini araçtan çıkartan gençlerden ilk olarak sigara istedi.

Aşağıya inince bir sigara verin de kendime geleyim dedi: Alkollüydü, ayakta duramıyordu

Olayı gören gençlerden birisi, “Biz kazayı gördük. Abi oradan gelirken bir anda buraya uçtu. Biz de ne oldu abi bir şey var mı diye indik. Biz ilk önce öldü zannettik. Aşağıya inince bir sigara verin de kendime geleyim dedi. Alkollüydü, ayakta duramıyordu” dedi.

Daha önce de alkollü araç kullanmaktan ceza yedi

Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün, daha öncede 2 defa alkollü araç kullanmaktan ceza yediği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)