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    Nevşehir'de kendilerini polis olarak tanıtıp 102 bin euro dolandırınca yakalandılar

    Nevşehir'de evine gittikleri emekli E.T.’yi kendilerini polis olarak tanıtıp 102 bin euro dolandıran A.B. (24) ve M.D. (26), 44 farklı kameradan 50 saatlik görüntü incelenerek yakalandı.
    • DHA
    • 10.11.2021 - 14:12
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 14:20
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    Nevşehir'de kendilerini polis olarak tanıtıp 102 bin euro dolandırınca yakalandılar

    Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde yaşayan emekli E.T., 13 Ekim'de İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, evine gelip kendilerini polis olarak tanıtan iki kişi tarafından, parça parça olmak üzere toplam 102 bin euro dolandırıldığını söyledi.

    Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 44 farklı kameradan 50 saat görüntü izleyerek dolandırıcıların eşkallerini belirledi.

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    Şanlıurfa'ya kaçtıkları belirlenen dolandırıcılar A.B. ve M.D., düzenlenen operasyonla kaldıkları evde yakalandı.

    Nevşehir'e getirilen şüpheliler, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

    Nevşehir de kendilerini polis olarak tanıtıp 102 bin euro dolandırınca yakalandılar #1

    Nevşehir de kendilerini polis olarak tanıtıp 102 bin euro dolandırınca yakalandılar #2

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