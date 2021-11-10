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Nevşehir'de kendilerini polis olarak tanıtıp 102 bin euro dolandırınca yakalandılar

Nevşehir'de kendilerini polis olarak tanıtıp 102 bin euro dolandırınca yakalandılar

Nevşehir'de evine gittikleri emekli E.T.’yi kendilerini polis olarak tanıtıp 102 bin euro dolandıran A.B. (24) ve M.D. (26), 44 farklı kameradan 50 saatlik görüntü incelenerek yakalandı.