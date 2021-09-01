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    Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil tarlaya düştü: 1 ölü 4 yaralı

    Hafif ticari aracın şarampole takla atmasıyla, trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2’si çocuk 4 kişi de ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • İHA
    • 01.09.2021 - 15:22
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    Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil tarlaya düştü: 1 ölü 4 yaralı

    Nevşehir’den Aksaray istikametine seyreden 27 yaşındaki Ömer A. yönetimindeki 77 ABE 007 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce karşı şeride geçti sonra takla atarak tarlaya düştü.

    Araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Yasime A. (25), Fatih A. (6) ve Umeyra Ayşe A. (2) kazada yaralanırken, otomobil içinde bulunan 27 yaşındaki Nagihan Aksoy ise olay yerinde hayatını kaybetti.

    Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

    ACİL SERVİSE KALDIRILDILAR

    Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

    Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil tarlaya düştü: 1 ölü 4 yaralı VİDEO


    Nevşehir de kontrolden çıkan otomobil tarlaya düştü: 1 ölü 4 yaralı #1

    CUMHURİYET SAVCISI OLAY YERİNE GELDİ

    Jandarma ve polis ekipleri bir başka kazanın yaşanmaması için yolda geniş güvenlik önlemleri alırken, cumhuriyet savcısı inceleme yapmak için olay yerine geldi.

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    MORGA KALDIRILDI

    Yapılan incelemelerin ardından Nagihan Aksoy’un cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

    2 lastiğin koparak hurdaya döndüğü kazada, tedavi altına alınan yaralıların ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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