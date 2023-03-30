Nevşehir'de miras davası kardeşleri birbirine düşürdü: İki erkek kardeş ablalarını darbetti Babasından 3 ev ve sanayi sitesindeki 1 dükkan miras kalan genç kadın, kendi payını erkek kardeşlerin istedi. Bunun üzerine 2 kardeş adeta terör estirdi.

İHA

Nevşehir'de miras kavgası yaşandı.

3 kardeşe, babalarından kalan miras bir türlü paylaşılamadı.

Dudu Ç. isimli kadın, erkek kardeşlerinden kendi payını talep etti. 3 ev ve sanayi sitesinde 1 dükkanı eşit şekilde paylaşmak isteyen ablaya, kardeşleri Cengiz T. ve Levent T.'den 'hayır' cevabı geldi.

Tehdit etmeye başladılar

Bunun üzerine genç kadın soluğu mahkemede aldı.

İddiaya göre iki erkek kardeş, kendilerini mahkemeye veren ablaları ve eniştelerini tehdit etmeye başladı.

İki kardeş ablalarını darbetti

Geçtiğimiz günlerde Dudu Ç., Cengiz T.'nin evine misafirliğe gelen Sinem A.'nın kapısının önünden geçerken el hareketi yaptığını kameradan gördü.

Bunun üzerine konuşmak için söz konusu eve giden Dudu Ç. tartışmaya başladı.

Sesleri duyan kardeş Levent T. de olaya müdahale olarak Cengiz T. ile birlikte ablalarını darbetmeye başladı.

O anlar binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Diğer komşuların araya girmesiyle taraflar ayrılırken olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Dudu Ç., Levent ve Cengiz T. ifadeleri alınmak için polis merkezine götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.