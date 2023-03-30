Nevşehir'de miras kavgası yaşandı.
3 kardeşe, babalarından kalan miras bir türlü paylaşılamadı.
Dudu Ç. isimli kadın, erkek kardeşlerinden kendi payını talep etti. 3 ev ve sanayi sitesinde 1 dükkanı eşit şekilde paylaşmak isteyen ablaya, kardeşleri Cengiz T. ve Levent T.'den 'hayır' cevabı geldi.
Tehdit etmeye başladılar
Bunun üzerine genç kadın soluğu mahkemede aldı.
İddiaya göre iki erkek kardeş, kendilerini mahkemeye veren ablaları ve eniştelerini tehdit etmeye başladı.
İki kardeş ablalarını darbetti
Geçtiğimiz günlerde Dudu Ç., Cengiz T.'nin evine misafirliğe gelen Sinem A.'nın kapısının önünden geçerken el hareketi yaptığını kameradan gördü.
Bunun üzerine konuşmak için söz konusu eve giden Dudu Ç. tartışmaya başladı.
Sesleri duyan kardeş Levent T. de olaya müdahale olarak Cengiz T. ile birlikte ablalarını darbetmeye başladı.
O anlar binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Diğer komşuların araya girmesiyle taraflar ayrılırken olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Dudu Ç., Levent ve Cengiz T. ifadeleri alınmak için polis merkezine götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.