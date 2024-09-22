Nevşehir'de öğrenci servisi yandı Kentte bir öğrenci servisi bakım yapıldığı sırada yanarken, alevlere teslim olan servis aracı kullanılamaz hale geldi.

İHA

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan Sanayi sitesinde okul servisi tamiri yapıldığı sırada, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Yangının çıktığı iş yerinde maddi hasar oluşurken, öğrenci servisi de kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangında ölen ve yaralanan olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)