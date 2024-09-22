Nevşehir'de öğrenci servisi yandı

İHA
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan Sanayi sitesinde okul servisi tamiri yapıldığı sırada, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.
MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Yangının çıktığı iş yerinde maddi hasar oluşurken, öğrenci servisi de kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangında ölen ve yaralanan olmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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