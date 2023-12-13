Nevşehir'de öğrencilerin şakalaşması kavgayla son buldu: Veliler birbirine girdi Bir okulda şakalaşan iki öğrenciden birisi bıçakla elinden yaralanınca olay büyüdü. Kavgayı duyup okula gelen veliler kavga etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Nevşehir’de hareketli anlar yaşandı.

Kentte bulunan bir okulda öğrenciler, ders arasında kendi aralarında şakalaşmaya başladı.

Şakalaşan öğrencilerden birisi cebindeki bıçağı çıkarınca, şakalaştığı öğrenci bıçağı almak istedi.

Veliler birbirine girdi

Bıçağı almak isterken elinden yaralanan öğrenci, okul idaresine müracaat etti. Bir öğretmeni tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen öğrencinin gerekli tedavisi yapıldı.

Durumu öğrenen öğrenci velileri de okula geldi. Okul bahçesinde karşılaşan iki veli ve yakınları bir anda birbirine girdi.

Soruşturma başlatıldı

Okul bahçesinde bekleyen polis ekipleri tarafları ayıramayınca takviye polis ekipleri istendi.

Gelen takviye polis ekiplerinin müdahalesi ile kavga sonlanırken, kavgaya karışan taraflar da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hem öğrencilerin şakalaşması hem de velilerin kavgası hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)