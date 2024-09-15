İHA

Nevşehir'de Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde trafiğe çıkan 75 yaşındaki sürücü Arif G, Karayolları Kavşağı üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

BARİYERLERE ÇARPARAK DURABİLDİ

Kontrolden çıkan otomobil önce orta refüje daha sonrada bariyer demirlerine çıkarak durabildi.

Karayolları kavşağında uygulama yapan polis ekiplerinin ihbarı üzerine yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Editör