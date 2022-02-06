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    Nevşehir’de otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

    Otomobil ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 06.02.2022 - 03:40
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    Nevşehir’de otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

    Nevşehir-Aksaray karayolu itfaiye kavşağında turist taşıyan Bayram K. yönetimindeki 68 S 0478 plakalı otobüs ile Serdar Soylu’nun (29) kullandığı 06 ZTT 10 plakalı otomobil çarpıştı.

    1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

    Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Ayşe Soylu (44) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan sürücü Serdar ile birlikte Abdulbaki ve Abdulsamet Soylu ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken Serdar Soylu’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Nevşehir’de otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı #1

    SAMSUNDAN OTOBÜSLE GELDİ, BİNDİĞİ OTOMOBİLDE CAN VERDİ

    Öte yandan kazada hayatını kaybeden Ayşe Soylu’nun; oğulları Abdulbaki ve Abdulsamet Soylu ile birlikte otobüs ile Samsun’dan Nevşehir’e geldiği, kendisini karşılamaya gelen akrabası Serdar Soylu’nun otomobiline bindikten sonra kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Nevşehir’de otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı #2


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