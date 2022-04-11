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    Nevşehir'de otomobilin çarptığı kadın öldü

    Yolun karşısına geçmek isteyen yabancı uyruklu kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı…
    • 11.04.2022 - 17:13
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    Nevşehir'de otomobilin çarptığı kadın öldü

    Avanos’tan Nevşehir istikametine seyir halinde olan G.K. idaresindeki 38 AS 969 plakalı otomobil, Göreme kavşağı yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan Romanya uyruklu Roncea Constantin'e çarptı.

    Kazayı görenler durumu hemen 112’ye bildirdi.

    Kurtarılamadı

    AA’nın haberine göre çevredekilerin haber vermesinin ardından kaza yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Constantin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

    Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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