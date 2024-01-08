İHA
Nevşehir'in Kaymaklı ilçesi Niğde kara yolunda seyir halinde olan iki otomobil kavşakta çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle otomobillerden biri savrularak çöp konteynırına vurup takla attı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de hafif yaralanan sürücülere müdahale etti.
Kaza anı kamerada
Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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