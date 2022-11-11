Nevşehir’de, park yeri tartışmasında öldürülen şahıs son yolculuğuna uğurlandı

Park yeri tartışmasında Atilla Ö. tarafından av tüfeği ile öldürülen Mehmet Bağcı’nın cansız bedeni, toprağa verildi.

Nevşehir’de, dün akşam saatlerinde Uçhisar beldesinde otel sahibi Atilla Ö. ile inşaat işçisi Mehmet Bağcı arasında araç parkı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Atilla Ö., iş yerinde bulundurduğu av tüfeği ile Mehmet Bağcı'ya ateş açtı.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Mehmet Bağcı, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bağcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Atilla Ö., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mehmet Bağcı'nın cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Cenazesi toprağa verildi

DHA’nın haberine göre; Bağcı'nın cenazesi, merkeze bağlı Kavak beldesine getirildi. Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazına, hayatını kaybeden Mehmet Bağcı’nın akrabası Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Bağcı'nın cenazesi, belde mezarlığında toprağa verildi.

“Bir yol yüzünden can almak, başka bir yuvayı yakmaya değecek bir sebep değildir”

Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı, cenaze sonrasında yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet, Uçhisar’da inşaat ustasıydı. Sabah araç ile yol geçişi sırasında bir otel sahibi ile aralarında anlaşmazlık olmuş. Jandarmaya haber vermişler. Jandarma gelip, o aracı kaldırarak traktörün geçişine izin vermiş. Daha sonra o şahıs akşamüzeri gelip yolu kapatmış. 'Buradan nasıl geçecekseniz geçin' anlamında bir diyaloglarda bulunmuş. Mehmet tüfekle açılan ateş sonrası rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Bizi yaktılar. Başka yürekler yanmasın. Bir yol yüzünden can almak, başka bir yuvayı yakmaya değecek bir sebep değildir.”

Cinayet şüphelisi Atilla Ö., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.