Nevşehir'de sel sularına kapılan çift hayatını kaybetti

AA
Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Tuzköy Mahallesi'nde aniden bastıran sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.
Gülşehir yolunda 62 yaşındaki Şevket Şimşek idaresindeki araç sel sularına kapıldı.
Araç sürücüsü ile eşi Zöhre Şimşek (60), araçla birlikte kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Cansız bedenleri bulundu
Yapılan çalışmada sel sularının sürüklediği aracı bulan ekipler çiftin de araç içindeki cansız bedenlerine ulaştı.
Şimşek çiftinin cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.