Nevşehir'de sıcak hava balonu otomobille çarpıştı Kapadokya'da sıcak hava balonlarının iniş yaptığı alana giriş yapan otomobile sıcak hava balonu çarptı. Balona takılan otomobilin havalandığı anlar kameraya yansıdı.

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İHA

Nevşehir'de yaşanan olayda adeta faciadan dönüldü.

Göreme Beldesi'nde bulunan Aşk Vadisi'ne giriş yapan bir otomobil sürücü, manzarayı daha yakından izlemek için tehlikeli bir karar aldı.

SICAK HAVA BALONU OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

Dikkatsiz sürücü, otopark yerine sıcak hava balonlarının iniş yaptığı alana giriş yapınca kaza adeta 'geliyorum' dedi.

Otomobilin iniş alanına girdiği sırada inişte olan sıcak hava balonu, rüzgarın etkisiyle zeminden yeniden havalanınca park halindeki otomobile çarptı.

BALONA TAKILAN OTOMOBİL HAVALANDI

Çarpmanın şiddetiyle balona takılan otomobil havalanırken, yere düştü.

O ANLAR KAMERADA

Çarpma anı saniye saniye kameraya yansırken, iniş ekibinde yer alanların verdiği mücadele de görüntüye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)