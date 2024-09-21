İHA
Nevşehir'de yaşanan olayda adeta faciadan dönüldü.
Göreme Beldesi'nde bulunan Aşk Vadisi'ne giriş yapan bir otomobil sürücü, manzarayı daha yakından izlemek için tehlikeli bir karar aldı.
SICAK HAVA BALONU OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI
Dikkatsiz sürücü, otopark yerine sıcak hava balonlarının iniş yaptığı alana giriş yapınca kaza adeta 'geliyorum' dedi.
Otomobilin iniş alanına girdiği sırada inişte olan sıcak hava balonu, rüzgarın etkisiyle zeminden yeniden havalanınca park halindeki otomobile çarptı.
BALONA TAKILAN OTOMOBİL HAVALANDI
Çarpmanın şiddetiyle balona takılan otomobil havalanırken, yere düştü.
O ANLAR KAMERADA
Çarpma anı saniye saniye kameraya yansırken, iniş ekibinde yer alanların verdiği mücadele de görüntüye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış