Nevşehir'de şiddetli fırtına cami minaresini yıktı

Etkili olan fırtına nedeniyle Karapınar kasabasındaki caminin minaresini yıkılırken, içeride kimsenin olmaması faciayı önledi.

Nevşehir 'in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar kasabasındaki caminin minaresi, gece saatlerinde şiddetli fırtınanın etkisiyle devrildi.

Sarıhıdır köyünde de fırtına seralarda büyük hasara yol açtı. Naylonları patlayan seralardaki ürünlerin bir kısmı da zarar gördü.

"Çatı uçtu sandım, minarenin yıkıldığını gördüm"

Kasaba sakinlerinden Ahmet Yılmaz, "Gece büyük bir gürültü oldu. Bizim çatı uçtu sandım, dışarıya baktığımda minarenin yıkıldığını gördüm.Çok kuvvetli bir rüzgar vardı. Bir yeri yıkacağı belliydi." diye konuştu.

"Camide kimsenin olmaması teselli oldu"

Şaban Yıldırım ise "Minare yıkıldığında sokakta ve camide kimse olmaması teselli oldu. Gece haberim olmadı, sabah öğrendim minarenin yıkıldığını.” şeklinde konuştu.

Ürgüp’ün Sarıhıdır köyünde serasını tamir eden Hüsamettin Kaya da devletten yardım talep ederek, "Bana ait olan 7 seram zarar gördü. Devlet baba bize yardım etsin." ifadesini kullandı.