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- Nevşehir'de şizofreni hastası, hastanın bulunduğu ambulansı kaçırdı
Nevşehir'de şizofreni hastası, hastanın bulunduğu ambulansı kaçırdı
Nevşehir'de şizofren hastası olduğu ileri sürülen M.S., Devlet Hastanesi önünde içinde bir sağlık çalışanı ve hastanın bulunduğu ambulansı kaçırdıktan bir süre sonra yakalandı.
- 07.10.2022 - 07:09
Saat 23.00 sıralarında Gülşehir ilçesinden Nevşehir Devlet Hastanesi’ne hasta getiren şoför B.K., 50 AAC 336 plakalı ambulanstan hastayı indirmek istediği sırada sürücü koltuğuna oturan ve şizofreni hastası olduğu öğrenilen M.S., ambulansı kaçırdı. M.S., içinde bir sağlık çalışanı ve hastanın bulunduğu ambulansla yol almaya başladı.
20 dakikalık takip sonrası yakalandı
İhbar sonrası kısa sürede olay yerine gelen polis, ambulansı takibe aldı. Yaklaşık 20 dakika süren takip sonucu M.S., 3 araca çarptıktan sonra Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı şantiyeye girerek, prefabrik binaya çarpıp durdu.
M.S. polis ekiplerince gözaltına alınırken, ambulansta bulunan sağlık çalışanı ve hasta ise Devlet Hastanesi'ne götürüldü.