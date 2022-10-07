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Nevşehir'de şizofreni hastası, hastanın bulunduğu ambulansı kaçırdı

Nevşehir'de şizofreni hastası, hastanın bulunduğu ambulansı kaçırdı

Nevşehir'de şizofren hastası olduğu ileri sürülen M.S., Devlet Hastanesi önünde içinde bir sağlık çalışanı ve hastanın bulunduğu ambulansı kaçırdıktan bir süre sonra yakalandı.