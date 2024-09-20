Nevşehir'de sürücü trafikte aracının kapılarını açarak ilerledi Ürgüp'te seyir halindeki aracının kapılarını açarak yüksek sesle müzik dinleyen sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar kameraya yansıdı.

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İHA

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bir otomobil şoförü, trafikte seyir halindeyken hem kendin hem de diğer yolcuları tehlikeye attı.

Sürücü, trafikte seyir halindeki aracının kapılarını açarak yüksek sesle müzik dinleyerek ilerledi.

O anlar diğer sürücüler tarafından kayda alındı.

POLİS TAKİBİNE YAKALANDI

Ürgüp ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda Güllüce Caddesi'nde aracını trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kullandığı tespit edilen şahsın kimliği tespit edildi.

CEZA UYGULANDI

Sürücüye, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak, saygısızca araç sürmek ve ses cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak maddelerinden toplamda 2 bin 70 TL idari para cezası ve 50 ceza puanı uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)