Kadına şiddet vakalarına her gün bir yenisi daha ekleniyor.
Bu kez adres Nevşehir oldu...
Tüm Türkiye'nin canını yakan 6 Şubat depremlerinden sonra Kahramanmaraş ilinden Nevşehir'e tayin olan B.Ş. Acıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevlendirildi.
TARTIŞTIĞI EŞİNİ BIÇAKLADI
Sabah saatlerinde ikamet ettiği evinde eşi H.Ş. ile tartışan B.Ş. tartışmanın büyümesi üzerine eşini elinden ve boğazından bıçakladı.
Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Elinden ve boğazından yaralanan H.Ş. ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
SALDIRGAN KOCA GÖZALTINDA
B.Ş.'de görev yaptığı Acıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mesai arkadaşları tarafından gözaltına alındı.
Daha önceden de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen B.Ş., Acıgöl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Nevşehir Adliyesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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