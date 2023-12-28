Nevşehir'de torbacı operasyonu: 71 gözaltı Kent merkezinde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda 71 şüpheli gözaltına alındı.

AA

Zehir tacirleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 315 personel, 2 özel harekat timi, 1 helikopter, 2 İHA ile eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

5 dedektör köpeğin de kullanıldığı operasyonda 71 şüpheli, yakalandı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 215 gram metamfetamin, 272 gram esrar, 173 gram skunk, 11 hassas terazi, 32 gram bonzai, 9 adet tabanca ile çok sayıda mermi, 4 adet tüfek ve tüfeklere ait fişek, 5 adet bıçak ve 3 adet muşta ele geçirildi.

32 kişi adliyeye sevk edildi

Şüphelilerden 39'u emniyetteki işlemleri sonrası serbest bırakılırken, 32'si adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)