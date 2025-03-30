Nevşehir'de traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

İHA

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde meydana gelen kazada, 17 yaşındaki M.Ö.G.'nin kullandığı traktör ile M.D. (41) idaresindeki 38 EP 996 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü Mehmet D., tüm müdahalelere rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan N.S.D. (17), H.N. (10) ve N.D. (38) ise yaralanarak sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.