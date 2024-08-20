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Nevşehir'de turist hırsızlık yaptı: Tutuklandı

Nevşehir'de turist hırsızlık yaptı: Tutuklandı Kapadokya bölgesini gezmeye gelen bir turist, bir başka turistin lavaboda unuttuğu çantasını çaldı. Adli makamlara sevk edilen turist tutuklandı.