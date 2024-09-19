Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 50 gözaltı Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Ahmet Şahan Narkoçelik" uyuşturucu operasyonunda 50 kişi yakalanırken, adliyeye sevk edilen 20 kişiden 16'sı tutuklandı.

DHA

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışmanın ardından ‘Ahmet Şahan Narkoçelik' operasyonu düzenledi. 220 personel ve 2 dedektör köpeğinin yer aldığı eş zamanlı operasyonda 50 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 1 kilo 130 gram metamfetamin, 630 gram esrar, 540 gram bonzai, 43 gram kokain, 6 silah ve uyuşturucudan elde edilen 300 bin TL para ele geçirildi.

20 ŞÜPHELİDEN 16'SI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 30'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 16'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)