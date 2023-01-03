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    Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 75 gözaltı

    500 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 75 kişi gözaltına alındı.
    • 03.01.2023 - 11:54
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 12:25
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    Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 75 gözaltı

    Ülke genelinde yürütülen başarılı mücadeleler sonucu zehir tacirlerine göz açtırılmıyor.

    Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    Bu kapsamda 500 polis, 76 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    75 şüpheli gözaltına alındı

    75 şüpheli, gözaltına alınırken; evlerde yapılan aramalarda ise 786,79 gram esrar, 215,11 gram metamfetamin, 30,77 gram kokain, 2 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, çok sayıda fişek, 2 pala, 1 hassas terazi ve 3 sikke ele geçirildi.

    DHA'nın haberine göre, polis operasyonla ilgili soruşturmalarını sürdürüyor.

    Nevşehir de uyuşturucu operasyonu: 75 gözaltı #1

    Nevşehir de uyuşturucu operasyonu: 75 gözaltı #2

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