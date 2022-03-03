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    Nevşehir'deki hırsız, alarmı duyunca kaçtı

    Telefon dükkanına hırsızlık amacıyla giren şüphelinin, alarmın çalması üzerine kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 03.03.2022 - 17:08
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    Nevşehir'deki hırsız, alarmı duyunca kaçtı

    Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde hafif ticari araçla cep telefonu satışı yapılan iş yerinin önüne gelen 2 kişiden biri, camı kırıp içeri girdi.

    Şüpheli, rafta bulunan cep telefonlarını almak isterken iş yerinin alarmı çaldı. Şüpheli, hiçbir şey almadan dükkandan çıkıp kaçtı.

    KAYSERİ'DE YAKALANDI

    Sabah iş yerine gelen dükkan sahibinin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin B.E. ve B.D. olduğunu belirledi. Şüpheliler, Kayseri'nin İncesu ilçesinde yakalandı.

    Nevşehir'deki hırsız, alarmı duyunca kaçtı VİDEO

    ADLİ KONTROLLE SERBEST

    Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    O ANLAR KAMERADA

    Bu arada hırsızlık girişimi, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde camı kıran şüphelinin içeri girdikten sonra cep telefonlarını almak isterken alarmın çaldığı, bunun üzerine kaçtığı görüldü.

    Nevşehir deki hırsız, alarmı duyunca kaçtı #1

    Nevşehir deki hırsız, alarmı duyunca kaçtı #2

    Nevşehir deki hırsız, alarmı duyunca kaçtı #3


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