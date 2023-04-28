Nevşehir’deki ‘Kökünü Kurutma Operasyonu: 30 tutuklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bizzat Erzurum’dan yönettiği ‘Kökünü Kurutma’ operasyonlarında Nevşehir’de gözaltına alınan 31 şüpheliden 30’u tutuklandı.

İHA

Zehir tacirlerine karşı emniyet güçlerinin operasyonu sürüyor.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 4 aylık takip ve çalışmalar sonucu 49 adrese eş zamanlı "Kökünü Kurutma Operasyonu 3" yapıldı.

Çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Yapılan operasyonlarda toplam 98 şahsa adli işlem yapılırken, çok miktarda uyuşturucuya el konuldu.

30 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve kullanmak suçundan gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 31 şüpheliden 30’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.