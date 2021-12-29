Kaleye gezintiye giden kadın, parke taşın üstüne basarak definecilerin kazdığı tünele düştü. Hastaneye kaldırılan kadın, tünelde 2 kişiyi gördüğünü söyledi.

Niğde Kalesi’nde gezintiye çıkan 47 yaşındaki Rukiye Ulusoy, defineciler tarafından açılan yaklaşık 200 metre uzunluğundaki tünelin çıkış noktasında, parke taşlarının üzerine bastı.

TÜNELE DÜŞTÜ

Zeminin çökmesi sonucu Ulusoy, yaklaşık 6 metre yükseklikten tünele düştü. Tünelde kaçak kazı yapan kişiler ise kaçtı.

Kendisi gibi kalede gezintiye çıkan kişiler, Ulusoy'un düştüğünü görüp polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Niğde Kalesi'nde gezen kadın definecilerin tüneline düştü VİDEO

TÜNELDEN KURTARILDI

Ekiplerin çalışması sonucu çıkarılan Rukiye Ulusoy, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

'İKİ KİŞİYİ GÖRDÜM' İDDİASI

Durumu iyi olan Ulusoy, düştüğü sırada tünelde iki kişiyi gördüğünü söyledi. Kale çevresinde önlem alan polis ekipleri, kaçak kazı yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

































