Niğde'de 2 otomobil süs havuzuna çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Seyir halinde giden iki araç Niğde şehitliği önündeki süs havuzuna çarptı. Yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Niğde Atatürk Bulvarı'ndaki şehitliğin önünde olan süs havuzunda trafik kazası meydana geldi.

M.Y.'nin sürücülüğünü yaptığı otomobil seyir halinde giderken, süs havuzuna çarptı.

Arkasından ilerleyen F.G. hakimiyetindeki otomobil de direksiyon kontrolünü kaybederek aynı süs havuzuna girdi.

İhbar üzerine ekipler sevk edildi

Olaya tanıklık eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaşana talihsiz olay sonucu yaralanan 5 kişi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan biri hayatını kaybetti

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve hastaneye götürülen kazazedelerden 29 yaşındaki Tayfun Ü. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan; 21 yaşındaki D.D., 22 yaşındaki S.S., 25 yaşlarınaki H.İ.Y. ve 24 yaşındaki S.K'nin ise kaldırıldığı hastanede tedavileri devam ediyor.

İHA'nın haberine göre, polis kaza ile ilgili tahkikat başlattı.