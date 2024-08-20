Niğde'de akrabaların kavgasında 4'ü ağır 7 kişi yaralandı Niğde'de akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Niğde merkez Yenice Mahallesi'nde akrabalar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar arasından bir kişi bıçakla saldırıda bulundu.

Olayda toplam 7 kişi yaralandı.

Yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

4 YARALININ DURUMU AĞIR

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralanan 7 kişiden 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)