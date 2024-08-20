Niğde'de akrabaların kavgasında 4'ü ağır 7 kişi yaralandı

İHA
Niğde merkez Yenice Mahallesi'nde akrabalar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar arasından bir kişi bıçakla saldırıda bulundu.
Olayda toplam 7 kişi yaralandı.
Yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
4 YARALININ DURUMU AĞIR
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralanan 7 kişiden 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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