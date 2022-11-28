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- Niğde'de asker eğlencesinde bir kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı
Niğde'de asker eğlencesinde bir kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı
- 28.11.2022 - 13:26
Niğde'de dün şehir magandaları asker eğlencesinde dehşet saçtı.
Bir grup düğün salonu önünde asker eğlencesi yaptığı sırada, tabancalarla havaya rastgele ateş açıldı.
Bu sırada Ömer Tuncel göğsünden, asker kınası yakılan Mert Tervan ise kolundan yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kanlar içindeki yere yığılan yaralılara ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ömer Tuncel, hayatını kaybetti.
Mert Tervan'ın ise durumunun iyi olduğu bildirildi.
Şüpheli gözaltına alındı
Çalışma başlatan jandarma, kurşunların Bahri Gümüştepe'nin tabancasından çıktığını tespit etti. Jandarma Gümüştepe’yi gözaltına aldı.
Bir kişi toprağa verildi
Hayatını kaybeden Ömer Tuncel ise belde mezarlığında toprağa verildi.
Yaralı taburcu edildi
Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Mert Tervan ise taburcu edildi.
Şüpheli tutuklandı
DHA'nın haberine göre, Bahri Gümüştepe, jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.