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    Niğde'de asker eğlencesinde bir kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

    Asker eğlencesinde havaya ateş ederek bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına sebep olan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 28.11.2022 - 13:26
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    Niğde'de asker eğlencesinde bir kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

    Niğde'de dün şehir magandaları asker eğlencesinde dehşet saçtı.

    Bir grup düğün salonu önünde asker eğlencesi yaptığı sırada, tabancalarla havaya rastgele ateş açıldı.

    Bu sırada Ömer Tuncel göğsünden, asker kınası yakılan Mert Tervan ise kolundan yaralandı.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Kanlar içindeki yere yığılan yaralılara ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

    Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ömer Tuncel, hayatını kaybetti.

    Mert Tervan'ın ise durumunun iyi olduğu bildirildi.

    Şüpheli gözaltına alındı

    Çalışma başlatan jandarma, kurşunların Bahri Gümüştepe'nin tabancasından çıktığını tespit etti. Jandarma Gümüştepe’yi gözaltına aldı.

    Niğde de asker eğlencesinde bir kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı #1

    Bir kişi toprağa verildi

    Hayatını kaybeden Ömer Tuncel ise belde mezarlığında toprağa verildi.

    Yaralı taburcu edildi

    Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Mert Tervan ise taburcu edildi.

    Şüpheli tutuklandı

    DHA'nın haberine göre, Bahri Gümüştepe, jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Niğde de asker eğlencesinde bir kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı #2

    Niğde de asker eğlencesinde bir kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı #3

    Niğde de asker eğlencesinde bir kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı #4

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    Niğde de asker eğlencesinde bir kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı #6


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