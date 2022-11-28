Haberler

3. Sayfa Haberleri

Niğde'de asker eğlencesinde bir kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

Niğde'de asker eğlencesinde bir kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

Asker eğlencesinde havaya ateş ederek bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına sebep olan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.