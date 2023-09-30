Niğde'de Atatürk büstüne zarar veren 2 şahıs tutuklandı Niğde'de bir ilkokuldaki Atatürk büstüne zarar veren şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İHA

25 Eylül Pazartesi günü Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Divarlı kasabasında meydana gelen olayın ardından Niğde İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çiftlik İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat personeli ile Jandarma Dedektifleri (JASAT) harekete geçti.

Ekipler tarafından yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde Atatürk büstüne zarar veren şahıslar tespit edildi.

2 kişi tutuklandı

Tespit edilen 2 kişi gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen S.Ç. (19) ve B.Y. (16) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)