Niğde'de bir kişi, husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü

Niğde'de tartıştığı husumetlisi A.Ş. tarafından pompalı tüfekle vurulan 48 yaşındaki Gökay Kaplan, hayatını kaybetti.

Saat 15.00 sıralarında sanayi sitesinde meydana gelen olayda, aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle husumet olan A.Ş. ile Gökay Kaplan, sitede karşılaşınca tartışmaya başladı.

OTOMOBİLİNDEN POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ş., otomobilinden aldığı tüfekle Kaplan'a ateş ettikten sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaplan, ambulansla götürüldüğü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kaplan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaplan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Polis ekipleri, otomobiliyle kaçan A.Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.









