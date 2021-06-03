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    Niğde'de cadde ortasında tüfekle ateş ettiler

    Niğde’de otomobil içerisinden pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı. Vatandaşlar panik yaşarken, polis kaçan şüphelileri yakalamak çalışma başlattı.
    • İHA
    • 03.06.2021 - 21:05
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 21:10
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    Niğde'de cadde ortasında tüfekle ateş ettiler

    Niğde'de Dr. Sami Yağız Caddesi Öğretmenler Parkı karşısında otomobil içerisinden rastgele ateş açıldı.

    Silah sesi üzerine vatandaşlar panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

    YARALANAN OLMADI

    Olayda yaralanan ve ölen olmazken, tüfekten çıkan saçmalar bir çerezciye ait leblebi kavurma makinesine isabet etti.

    Polis, otomobil ile kaçan şüphelileri yakalamak çalışma başlattı.

    Niğde'de cadde ortasında tüfekle ateş ettiler VİDEO

    Niğde de cadde ortasında tüfekle ateş ettiler #1

    Niğde de cadde ortasında tüfekle ateş ettiler #2

    Niğde de cadde ortasında tüfekle ateş ettiler #3

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