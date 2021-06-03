Niğde’de otomobil içerisinden pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı. Vatandaşlar panik yaşarken, polis kaçan şüphelileri yakalamak çalışma başlattı.

Niğde'de Dr. Sami Yağız Caddesi Öğretmenler Parkı karşısında otomobil içerisinden rastgele ateş açıldı.

Silah sesi üzerine vatandaşlar panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

YARALANAN OLMADI

Olayda yaralanan ve ölen olmazken, tüfekten çıkan saçmalar bir çerezciye ait leblebi kavurma makinesine isabet etti.

Polis, otomobil ile kaçan şüphelileri yakalamak çalışma başlattı.

Niğde'de cadde ortasında tüfekle ateş ettiler VİDEO