Niğde'de devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

İHA
Niğde-Kayseri yolunda M.Ö. yönetimindeki kamyonet sürücüsünün yoğun yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.