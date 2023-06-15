Niğde'de dükkanın önündeki süs balonları çalındı Niğde'de bir esnafın, dükkanın önünü kampanya için süslediği balonları çalındı.

AA & Ensonhaber

Niğde Bankalar Caddesi'nde bulunan mağazasında başlattığı kampanya için mağazayı balonlarla süsleyen esnafın balonlarını gece saatlerinde bir kişi alıp uzaklaştı.

Sabah dükkana gelen esnaf, balonların olmadığını fark edince güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Balonun ipini yakıp götürdü

Görüntülerde balonlarını gece saatlerinde bir kişinin balonun ipini çakmakla yakıp kopartıp gittiği yer alırken, o anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kameraları inceleyen esnaf, görüntüleri polise teslim etti.