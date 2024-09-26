DHA
Niğde'nin Çiftlik-Yeşilgölcük kara yolu Tırhan köyü yakınlarında Mehmet A.’nın kontrolünü yitirdiği minibüs, takla attı ve tarlaya savruldu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü Mehmet A., araç içerisinde bulunan Ayşe A., Halil A., Elif Nur A. ve Eylül A. yaralandı.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ
Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Mehmet A.’nın ehliyetsiz olduğu belirlenirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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