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    Niğde'de ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken kaza yaptı: 3 yaralı

    Niğde'de polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü bir evin duvarına çarparak durabildi. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
    • 04.01.2023 - 14:57
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 15:17
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    Niğde'de ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken kaza yaptı: 3 yaralı

    Niğde'de İlhanlı Mahallesi 156 Sokak'ta devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 68 FE 344 plakalı otomobili durdurmak istedi.

    Polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü, ekip otosuna çarparak kaçtı, polis de peşine düştü.

    Takip sırasında otomobil, İlhanlı Mahallesi 11 Sokak'ta bir evin duvarına çarparak durdu.

    Evin duvarına çarparak durdu

    Kazada sürücü M.A.A. (15) ile yanındaki T.K. (17) ve Ş.B.D. (15) yaralandı.

    DHA'nın haberine göre yaralılar, çağırılan ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Niğde de ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken kaza yaptı: 3 yaralı #1

    Niğde de ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken kaza yaptı: 3 yaralı #2

    Niğde de ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken kaza yaptı: 3 yaralı #3

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