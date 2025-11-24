Niğde'de ekili arazisinden hayvanlarını geçiren çobanı öldürdü

- Niğde'de İ.B., ekili arazisinden hayvanlarını geçiren Bayram Yurdagül'ü tartışma sonucu tüfekle vurdu.
- Hastaneye kaldırılan Yurdagül hayatını kaybetti.
- Kaçan İ.B.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Niğde'de Hüyük köyünde arazi sahibi İ.B., ekili araziden hayvanları geçiren çoban Bayram Yurdagül ile tartıştı.
Tartışma kavgaya dönüşürken, arazi sahibi İ.B., yanında getirdiği tüfekle Yurdagül'e ateş etti.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bayram Yurdagül, ambulansla Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Burada tedaviye alınan Yurdagül, bu sabah hayatını kaybetti.
Yurdagül'ün cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Olayın ardından kaçan İ.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.