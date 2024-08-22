İHA
Niğde- Çamardı kara yolu üzerinde Çamardı istikametinde seyreden aracın sürücüsü Suat T., Kavlaktepe Köyü yakınlarında, Yasin Ş.'nin kullandığı araç ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazada sürücülerle beraber Fatma Ş., İ. S., A. E., M. T., M. K., E. Y. ve M. A. A. yaralandı.
9 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.
İNCELEME BAŞLATILDI
Tedavi altına alınan 9 yaralıdan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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