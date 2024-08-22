Niğde'de feci trafik kazası: 9 yaralı Çamardı ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında, araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

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İHA

Niğde- Çamardı kara yolu üzerinde Çamardı istikametinde seyreden aracın sürücüsü Suat T., Kavlaktepe Köyü yakınlarında, Yasin Ş.'nin kullandığı araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücülerle beraber Fatma Ş., İ. S., A. E., M. T., M. K., E. Y. ve M. A. A. yaralandı.

9 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Tedavi altına alınan 9 yaralıdan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)