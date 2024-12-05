DHA
Niğde'de feci bir olay meydana geldi.
Bor ilçesinde bulunan bir hamama giren vatandaşlar, aldıkları kötü koku nedeniyle içeri girince 2 kişinin yerde hareketsiz olarak ayttığını gördü.
Şahısların hamamın erkekler bölümüne gelen B.N. ile tellak Ş.A. olduğu tespit edildi.
ÖLDÜLER
Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla hamama sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, B.N. ile Ş.A.'nın zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.
SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİLER
Hamamı boşaltan ekipler, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.
Hamamda ölçüm yapan AFAD görevlileri, sobadan yüksek miktarda karbonmonoksit gazı sızdığını tespit etti.
Cenazeler otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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