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- Niğde’de, havai fişekler düğündeki davetlilerin üzerine patladı
Niğde’de, havai fişekler düğündeki davetlilerin üzerine patladı
Zemine yanlış yerleştirilen havai fişekler, düğündeki davetlilerin üzerine doğru patlayınca ortalık karıştı. Olayda ölen ya da yaralanan kimse olmadı.
- 14.08.2022 - 09:57
- Güncelleme : 14.08.2022 - 10:16
Niğde’nin merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde, dün gece saatlerinde, zemine hatalı yerleştirilen havai fişekler düğündeki davetlilerin üzerine patladı.
Ateşlendikten kısa bir süre etrafa saçılan havai fişekler nedeniyle davetliler korku dolu anlar yaşadı.
Davetliler sağa sola kaçıştı
Davetliler paniğe kapılıp sağa sola kaçışmaya başladı. DHA’nın haberine göre; olayda ölen veya yaralanan olmadı.
Tehlikenin geçmesinin ardından, düğün normale döndü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Niğde’de, havai fişekler düğündeki davetlilerin üzerine patladı VİDEO