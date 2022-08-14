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    Niğde’de, havai fişekler düğündeki davetlilerin üzerine patladı

    Zemine yanlış yerleştirilen havai fişekler, düğündeki davetlilerin üzerine doğru patlayınca ortalık karıştı. Olayda ölen ya da yaralanan kimse olmadı.
    • 14.08.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 10:16
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    Niğde’de, havai fişekler düğündeki davetlilerin üzerine patladı

    Niğde’nin merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde, dün gece saatlerinde, zemine hatalı yerleştirilen havai fişekler düğündeki davetlilerin üzerine patladı.

    Ateşlendikten kısa bir süre etrafa saçılan havai fişekler nedeniyle davetliler korku dolu anlar yaşadı.

    Davetliler sağa sola kaçıştı

    Davetliler paniğe kapılıp sağa sola kaçışmaya başladı. DHA’nın haberine göre; olayda ölen veya yaralanan olmadı.

    Tehlikenin geçmesinin ardından, düğün normale döndü.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Niğde’de, havai fişekler düğündeki davetlilerin üzerine patladı VİDEO

    Niğde’de, havai fişekler düğündeki davetlilerin üzerine patladı #1

    Niğde’de, havai fişekler düğündeki davetlilerin üzerine patladı #2

    Niğde’de, havai fişekler düğündeki davetlilerin üzerine patladı #3


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