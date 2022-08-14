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Niğde’de, havai fişekler düğündeki davetlilerin üzerine patladı

Niğde’de, havai fişekler düğündeki davetlilerin üzerine patladı

Zemine yanlış yerleştirilen havai fişekler, düğündeki davetlilerin üzerine doğru patlayınca ortalık karıştı. Olayda ölen ya da yaralanan kimse olmadı.