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- Niğde'de kamyona arkadan çarpan sürücü ağır yaralandı
Niğde'de kamyona arkadan çarpan sürücü ağır yaralandı
Direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından önündeki kamyona çarpan 32 yaşındaki sürücü Gökhan Bozoğlu, hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 20.04.2021 - 17:22
- Güncelleme : 20.04.2021 - 17:25
Sabah saatlerinde Niğde-Adana yolunda 32 yaşındaki Gökhan Bozoğlu yönetimindeki 16 NTR 08 plakalı otomobil, Göbekli Dağ mevkiinde kamyona arkadan çarptı.
Kazada Bozoğlu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bozoğlu, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.