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    Niğde'de kamyona arkadan çarpan sürücü ağır yaralandı

    Direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından önündeki kamyona çarpan 32 yaşındaki sürücü Gökhan Bozoğlu, hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 20.04.2021 - 17:22
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 17:25
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    Niğde'de kamyona arkadan çarpan sürücü ağır yaralandı

    Sabah saatlerinde Niğde-Adana yolunda 32 yaşındaki Gökhan Bozoğlu yönetimindeki 16 NTR 08 plakalı otomobil, Göbekli Dağ mevkiinde kamyona arkadan çarptı.

    Kazada Bozoğlu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bozoğlu, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Niğde de kamyona arkadan çarpan sürücü ağır yaralandı #1

    Niğde de kamyona arkadan çarpan sürücü ağır yaralandı #2

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