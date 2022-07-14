Petrol
98.36
-1.22%
Euro
17.4655
-0.57%
Dolar
17.4349
0.06%
Altın
958.75
-1.28%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
359.491
2.39%
BTXN Coin
7.37
2.93%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Niğde'de kamyonet kazası: 8 yaralı

    Niğde’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet takla attı, kazada 8 kişi yaralandı.
    • 14.07.2022 - 19:16
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 19:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Niğde'de kamyonet kazası: 8 yaralı

    Niğde-Kayseri karayolunda Ali Abdullahi yönetimindeki 51 MA 0625 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

    İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı

    Kazada yaralanan sürücü ile 7 kişi, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir de kaza yerine gelerek bilgi aldı. Araçta bulunan bir keçi de telef oldu.

    Niğde'de kamyonet kazası: 8 yaralı VİDEO

    Niğde de kamyonet kazası: 8 yaralı #1

    Niğde de kamyonet kazası: 8 yaralı #2

    Niğde de kamyonet kazası: 8 yaralı #3


    İlginizi Çekebilir

    Kurban Bayramı tatilinde 408 bin kişi trenle seyahat etti
    Ekonomi

    Kurban Bayramı tatilinde 408 bin kişi trenle seyahat etti

    Metaverse ile oynayarak zengin olun
    Metabot

    Metaverse ile oynayarak zengin olun

    Otomotiv yan sanayinin 6 aylık ihracatı 6,5 milyar dolar
    Ekonomi

    Otomotiv yan sanayinin 6 aylık ihracatı 6,5 milyar dolar

    Görüş Bildir